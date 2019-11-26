Президент Естонії Керсті Кальюлайд зазначила, що у війні на Донбасі немає двох винних сторін. Є агресія, де одна сторона – агресор, а інша – жертва.

Керсті Кальюлайд під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським наголосила, що Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

Вона також додала, що Європа не повинна забувати, що міжнародна спільнота має справу з анексією території України та з агресією.

– Водночас ми не повинні дозволити міжнародній спільноті забувати, що в цьому конфлікті немає двох винних сторін. Ми маємо справу з агресією, де одна сторона – агресор, друга – жертва, – сказала президент Естонії.

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Керсті Кальюлайд зазначила, що під час свого візиту на Донбас і спілкування з жителями тимчасово окупованих територій було зрозуміло, що вони прийшли з середовища, де панує страх.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Естонії.