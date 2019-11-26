Чотири роки тому в Україну зайшов останній газ, який закупили в Газпрому.

Голова Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що п’ять років тому Україна вперше відкрила реверс і забезпечила постачання блакитного палива з Європи.

Він нагадав, що у 2013 році залежність України від російського газу перевищувала 90%. У 2018 році газ в Україну імпортували 65 компаній, а Нафтогаз купував його у 18 європейських постачальників (частка жодного з них не перевищувала 30%).

– Нещодавно до України вперше поставили американський зріджений газ. Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями – позбавили Україну газової і політичної залежності від РФ, – написав Андрій Коболєв у Facebook.

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Андрій Коболєв також зазначив, щоб швидше позбутися потреби в імпорті енергоресурсів, потрібно запроваджувати технології енергозбереження та зменшувати споживання газу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ, Росія та ЄС зацікавлені у продовження транзиту газу через Україну після 2019 року.

Фото: Andriy Kobolyev