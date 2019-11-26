У Києві обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінуваня.

У Києві правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу.

Повідомлення надійшло близько 16 години. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

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– Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, – зазначили в Укрзалізниці.

Раніше Факти ICTV писали, що невідомий переліз через паркан та кинув пляшку із запальною сумішшю в авто сім’ї в.о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.