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Факти / Україна / Суспільство

Знижку на газ у разі постачань з РФ спрямують на субсидії – Оржель

Кабмін може розробити механізм, який передбачатиме, в разі прямих поставок російського газу в Україну, вилучення потенційних знижок на газ.

Знижку на газ у разі постачань з РФ спрямують на субсидії – Оржель

Якщо такий механізм запровадять, то газ пропонуватимуть кінцевим споживачам за ринковою ціною, а різницю між нею і ціною зі знижкою, запропонованою Газпромом, будуть спрямовувати на реалізацію соціально важливих заходів.

Зокрема, ці кошти можуть піти на субсидування незахищених споживачів.

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– Якщо ми будемо мати знижену ціну, – потенційно можливо, що у нас будуть прямі поставки зі знижкою зі сходу, – ми будемо намагатися забирати цю знижку, видавати на ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет або через будь-які інші інструменти для покриття субсидій або на інші соціально важливі заходи, – сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Раніше Олексій Оржель повідомив, що в Україні введуть страхову ціну на газ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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