27 листопада відомому українському вченому Борису Патону виповнився 101 рік. Все, що про нього відомо – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Борису Євгеновичу Патону сьогодні виповнився 101 рік і він став найстарішим президентом державної Академії наук у світі.

Також він є найвідомішим українським вченим у галузі металургії та технології металів.

Біографія Бориса Патона

Борис Євгенович Патон народився 27 листопада 1918 року в Києві.

У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за фахом інженер-електрик. Захистив кандидатську дисертацію Аналіз роботи зварювальних головок і засобів їх харчування при зварюванні під флюсом, а в 1952 році – докторську дисертацію на тему Дослідження умов стійкого горіння зварювальної дуги та її регулювання.

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У 1986 році він очолив Інститут електрозварювання, який створив його батько.

Винаходи Патона

Борис Патон розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу за допомогою пучка променів. Винахід може різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття. Київські вчені створили апарат Вулкан і в 1969 році вперше в світі зазнали технології зварювання на космічному кораблі Союз 6.

Патону пропонували очолити Академію наук СРСР у Москві, але він відмовився через переконання в тому, що повинен працювати саме в Києві, в Інституті електрозварювання та української Академії наук. Вчений працює тут більше 70 років.

До слова, міст Патона в Києві названий на честь батька Бориса, оскільки він був його проектувальником. Євген Патон разом з синами Борисом і Володимиром першими відчували міст, проїхавши по ньому на службовій машині.

Нагадаємо, 7 листопада Інститут електрозварювання імені Патона провів дослідження одного прогонного будови моста Патона, яке показало, що через серйозну корозію товщина металу нижнього пояса скоротилася до 5 мм, хоча вона повинна складати 14 мм. Якщо рішення про реставрацію мосту буде затягуватися, то він може просто зруйнуватися.