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Факти / Україна / Суспільство

Доба на Донбасі: бойовики 12 разів відкривали вогонь

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

Доба на Донбасі: бойовики 12 разів відкривали вогонь

26 листопада бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

Обстріли велись неподалік Луганського, Кримського, Новотошківського, Троїцького, Старогнатівки, Широкиного та Березового.

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За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не було.

Раніше Факти ICTV писали, що бойовики обстріляли з гранатометів Станицю Луганську недалеко від відкритого мосту.

Джерело: Штаб ООС

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