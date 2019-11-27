Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

26 листопада бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

Обстріли велись неподалік Луганського, Кримського, Новотошківського, Троїцького, Старогнатівки, Широкиного та Березового.

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За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не було.

Раніше Факти ICTV писали, що бойовики обстріляли з гранатометів Станицю Луганську недалеко від відкритого мосту.