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Факти / Україна

Кабмін призначив уповноваженого із захисту державної мови

Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови вчену Тетяну Монахову.

Кабмін призначив уповноваженого із захисту державної мови

Мовним омбудсменом в Україні стала вчена Тетяна Монахова. Ця посада передбачена законом Про забезпечення функціонування української мови як державної.

– Уповноваженим із захисту державної мови Кабмін призначив Монахову Тетяну Василівну, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тетяна Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві.

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У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.А. Сухомлинського за фахом Учитель української мови та літератури та англійської мови та зарубіжної літератури.

Раніше Факти ICTV писали, що народний депутат Олена Шуляк стала новим представником Кабінету міністрів у парламенті.

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