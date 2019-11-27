Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 22 листопада підписав наказ про звільнення прокурора Костянтина Кулика. Його звільнили через те, що він не прийшов на переатестацію прокурорів.

Раніше повідомлялося, що 60 народних депутатів, зокрема представники Слуги народу, Голосу і Батьківщини, підписали колективний запит на усунення Костянтина Кулика.

Також підписи за його відставку збирають на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

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Кулик став фігурантом журналістського розслідування програми Bihus.info. За даними журналістів, Кулик став власником двох квартир в елітному житловому комплексі в Києві та замовив будівництво додаткової житлоплощі на даху цього будинку.

У 2016 році Національне антикорупційне бюро розслідувало проти Кулика кримінальну справу за фактом незаконного збагачення, але через рішення Конституційного суду про декриміналізацію цього злочину Кулик не був засуджений.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка звільнив прокурора Харківської області Юрія Данильченка.