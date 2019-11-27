PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Не пройшов переатестацію: прокурора Кулика звільнили з ГПУ

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Кулик

Генпрокурор Руслан Рябошапка 22 листопада підписав наказ про звільнення прокурора Костянтина Кулика. Його звільнили через те, що він не прийшов на переатестацію прокурорів.

Раніше повідомлялося, що 60 народних депутатів, зокрема представники Слуги народу, Голосу і Батьківщини, підписали колективний запит на усунення Костянтина Кулика.

Також підписи за його відставку збирають на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Читайте: Рябошапка звільнив Горбатюка з Генпрокуратури

Кулик став фігурантом журналістського розслідування програми Bihus.info. За даними журналістів, Кулик став власником двох квартир в елітному житловому комплексі в Києві та замовив будівництво додаткової житлоплощі на даху цього будинку.

У 2016 році Національне антикорупційне бюро розслідувало проти Кулика кримінальну справу за фактом незаконного збагачення, але через рішення Конституційного суду про декриміналізацію цього злочину Кулик не був засуджений.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка звільнив прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

Джерело: РБК-Україна

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Руслан Рябошапка
Рябошапка підтвердив судимість депутата Слуги народу за зґвалтування
Злочевський фігурує в 13 кейсах і оголошений у розшук – Рябошапка
Злочевський фігурує в 13 кейсах і оголошений у розшук – Рябошапка
ГПУ вивчає документи щодо підозри Порошенку – Рябошапка
ГПУ вивчає документи щодо підозри Порошенку – Рябошапка
Руслан Рябошапка
Рябошапка: Убивство Шеремета розкриємо, убивство Гонгадзе – малоймовірно
Справи Burisma не існує – Рябошапка
Справи Burisma не існує – Рябошапка
Руслан Рябошапка
ГПУ готує подання на кількох народних депутатів – Рябошапка
Руслан Рябошапка
Рябошапка призначив начальника і заступника департаменту у справах Майдану
Сергій Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з Генпрокуратури
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка