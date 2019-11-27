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Факти / Україна

Олександра Ободянська: що відомо про модель і найкращі фото

Олександра Ободянська офіційно стала обличчям Держави у смартфоні і незабаром її фото з’явиться на демоверсії електронного посвідчення водія. Факти ICTV зібрали усю наявну інформацію про дівчину.

Олександра Ободянська

Олександра Ободянська родом з Вінниці, їй 23 роки. Вона є громадянкою України.

У 2018 році дівчина вирушила на навчання до Польщі завдяки гранту за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University.

Згідно інформації на сторінці Ободянської у Facebook, вона працює у польському модельному агентстві AS Management.

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Попри роботу за кордоном, Ободянська прагне долучитися до змін в Україні.

Вона також веде блог у соцмережі Instagram. Дівчина публікує свої знімки з фотосесій.

Також Ободянська часто ділиться фотографіями з подорожей різними країнами.

  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
  • Олександра Ободянська
Олександра Ободянська: що відомо про модель і найкращі фото / 8 фотографий

Нагадаємо, 26 листопада уряд затвердив обличчям Держави у смартфоні Олександру Ободянську.

Фото: Sasha Obodianska

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