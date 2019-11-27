Олександра Ободянська офіційно стала обличчям Держави у смартфоні і незабаром її фото з’явиться на демоверсії електронного посвідчення водія. Факти ICTV зібрали усю наявну інформацію про дівчину.
Олександра Ободянська родом з Вінниці, їй 23 роки. Вона є громадянкою України.
У 2018 році дівчина вирушила на навчання до Польщі завдяки гранту за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University.
Згідно інформації на сторінці Ободянської у Facebook, вона працює у польському модельному агентстві AS Management.
Читайте: Держава у смартфоні: названо головні цілі
Попри роботу за кордоном, Ободянська прагне долучитися до змін в Україні.
Вона також веде блог у соцмережі Instagram. Дівчина публікує свої знімки з фотосесій.
Також Ободянська часто ділиться фотографіями з подорожей різними країнами.
Нагадаємо, 26 листопада уряд затвердив обличчям Держави у смартфоні Олександру Ободянську.
Фото: Sasha Obodianska