Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми.

Голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу зазначив, що Україна домовляється з МВФ про нову програму.

– Переговори тривають, і ми сподіваємось на їх успішне завершення, – заявив Смолій.

Читайте: МВФ проти нульової ставки під час амністії капіталів у разі репатріації

За його словами, після завершення роботи місії МВФ в Києві минулого тижня нині тривають консультації у Вашингтоні, підсумки яких очікуються найближчим часом.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні з 14 по 22 листопада. Наша країна веде переговори щодо нової трирічної угоди з розширення фінансування для України у розмірі $5-6 млрд. 23 листопада місія Міжнародного валютного фонду офіційно заявила про завершення візиту.