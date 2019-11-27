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Факти / Україна

Переговори України та МВФ щодо нової програми тривають

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми.

Переговори України та МВФ щодо нової програми тривають

Голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу зазначив, що Україна домовляється з МВФ про нову програму.

– Переговори тривають, і ми сподіваємось на їх успішне завершення, – заявив Смолій.

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За його словами, після завершення роботи місії МВФ в Києві минулого тижня нині тривають консультації у Вашингтоні, підсумки яких очікуються найближчим часом.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні з 14 по 22 листопада. Наша країна веде переговори щодо нової трирічної угоди з розширення фінансування для України у розмірі $5-6 млрд. 23 листопада місія Міжнародного валютного фонду офіційно заявила про завершення візиту.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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