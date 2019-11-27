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Факти / Україна

Погода в Україні на 27 листопада (КАРТА)

На заході та півночі України очікується хмарна погода з проясненнями, а на півдні та сході пройдуть дощі.

Погода в Україні на 27 листопада (КАРТА)

У середу, 27 листопада, жителям західних областей варто очікувати невеликого потепління. Температура повітря вдень підніметься до 7°С. Вночі очікується до -3°С

На півночі країни хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень покажуть 1°…4°С тепла, а вночі -1°…-4°С.

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В центральних і східних регіонах України пройдуть дощі. Температура вдень 0-4°С, а вночі -3…-5°С.

На півдні синоптики також прогнозують дощі. Вдень 6-10°С тепла, вночі 0-2°С.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020 та Різдво. Народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що під кінець першого зимового місяця в Україну прийдуть морози.

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