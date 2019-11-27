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Факти / Україна

Постачальнику неякісних бронежилетів у ЗСУ оголосили про підозру

Засновнику компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ оголосили про підозру.

Чиновники Міноборони свідомо купували неякісні бронежилети

Державне бюро розслідувань повідомило, що в справі про закупівлю неякісних бронежилетів 1-4 класів захисту повідомили про підозру ще одному фігуранту.

Ним став засновник – заступник директора компанії-постачальника неякісного майна.

Його підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

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У ДБР не називають ім’я фігуранта справи щодо закупівлі неякісних бронежилетів.

Раніше в рамках зазначеної справи про підозру повідомили п’ятьом високопосадовцям Міноборони.

До слова, 15 листопада підозрюваних у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для ЗСУ взяли під варту і призначили заставу в 76 млн грн.

Джерело: ДБР

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