Володимир Зеленський хотів би під час нормандського саміту дійти до чіткого розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський готовий до різних форматів переговорів під час нормандського саміту, щоб отримати розуміння того, коли і як можна зупинити війну на Донбасі.

– Ми не очікуємо, що завтра припинимо війну, але я хочу чіткого розуміння як президент України, коли і як ми можемо зупинити війну, – сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі.

Зеленський прогнозує, що під час нормандського саміту в Парижі будуть двосторонні зустрічі.

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– Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним.

До слова, у Кремлі не виключають можливості проведення окремої зустрічі Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.