PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Росія наполягатиме на прямому діалозі з ОРДЛО – Лавров

Російська сторона під час зустрічі нормандської четвірки наполягатиме на прямому діалозі України з представниками ОРДЛО.

сергій лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Мінські домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом.

– Ми чули від минулої адміністрації в Україні заяви про те, що вони ніколи не вестимуть переговори з Донецьком і Луганськом. І теж саме чули від представників нової адміністрації президента Зеленського. Про все це йтиметься на саміті в нормандському форматі 9 грудня в Парижі, – сказав Сергій Лавров.

Читайте: Пристайко про нормандську зустріч: Київ готовий до розумного компромісу

Міністр закордонних справ РФ також додав, що на зустрічі нормандської четвірки Росія очікує, що Володимир Зеленський розповість про плани реалізації Мінських угод.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що торгівлі територіями та громадянами не буде під час повернення тимчасово окупованих територій.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна виконала домовленості нормандської четвірки – Оліфер
Україна виконала домовленості нормандської четвірки – Оліфер
Потрібне чітке розуміння, коли і як зупинити війну – Зеленський
Потрібне чітке розуміння, коли і як зупинити війну – Зеленський
Кремль не виключає окрему зустріч Зеленського і Путіна в Парижі
Кремль не виключає окрему зустріч Зеленського і Путіна в Парижі
Путін вимагатиме від Зеленського прямих переговорів з бойовиками “ДНР” і “ЛНР”
Путін вимагатиме від Зеленського прямих переговорів з бойовиками “ДНР” і “ЛНР”
Зеленський зустрінеться з Путіним особисто в Парижі – ЗМІ
Зеленський зустрінеться з Путіним особисто в Парижі – ЗМІ
Владимир Зеленский
Зеленський розповів, про що говоритиме з Путіним у Парижі
Відверто з президентом. Зеленський розповів про закони, газ та зустріч з Путіним
Відверто з президентом. Зеленський розповів про закони, газ та зустріч з Путіним
Дмитро Пєсков
Пєсков: Окрему зустріч Зеленського і Путіна на нормандському саміті не планують
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка