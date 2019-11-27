Російська сторона під час зустрічі нормандської четвірки наполягатиме на прямому діалозі України з представниками ОРДЛО.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Мінські домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом.

– Ми чули від минулої адміністрації в Україні заяви про те, що вони ніколи не вестимуть переговори з Донецьком і Луганськом. І теж саме чули від представників нової адміністрації президента Зеленського. Про все це йтиметься на саміті в нормандському форматі 9 грудня в Парижі, – сказав Сергій Лавров.

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Міністр закордонних справ РФ також додав, що на зустрічі нормандської четвірки Росія очікує, що Володимир Зеленський розповість про плани реалізації Мінських угод.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що торгівлі територіями та громадянами не буде під час повернення тимчасово окупованих територій.