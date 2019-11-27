Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому у вигляді застави у розмірі 1 млн 56 тис. 550 грн.

27 листопада міському голові Львова Андрію Садовому обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 млн 56 тис. 550 грн.

Він не пізніше ніж за п’ять днів має внести заставу і надати документ про це слідчому прокурору.

Вищий антикорупційний суд зобов’язав його повідомляти про зміну місця проживання і прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою.

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Якщо мер Львова порушить один з пунктів рішення суду, то буде нове засідання, яке призначить або більшу суму застави, або інший запобіжний захід. Гроші у цьому випадку заберуть на користь держави.

Нагадаємо, що 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 млн грн.