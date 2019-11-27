На думку політичного експерта Володимира Волі, лише один законопроект про азартні ігри відповідає міжнародним стандартам.

В альтернативному законопроекті про легалізацію грального бізнесу №2285-2 запропоновані більш конкретні механізми роботи та фінансування контрольної комісії, а також передбачено ліцензування грального обладнання за міжнародними стандартами.

Подібних положень немає в інших законопроектах, зокрема і в основному, запропонованому Кабміном. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Володимир Воля.

– Зараз на сайті Верховної Ради зареєстровано вісім законопроектів. Кожен зі своєю специфікою і заточений під певну модель грального ринку. Вивчивши всі, стає зрозуміло, що деякі з цих проектів мають низку недопрацювань і потенційних загроз, а також далеко не всі покликані працювати на благо держави. Що стосується основного законопроекту №2285, який виходить від Кабміну, то в ньому теж закладені серйозні недоліки. Багато запитань викликають умови та механізми роботи комісії, яка покликана контролювати роботу ринку та забезпечувати дотримання законодавства всіма компаніями, – вважає експерт.

За його словами, в альтернативному законопроекті №2285-2 чітко визначені механізми роботи комісії, джерела її фінансування і умови конкурсу з відбору членів комісії.

– Окремо підкреслю, що тут також передбачені так звані інспектори, які будуть здійснювати контроль за виконанням закону гральними закладами безпосередньо “в полі”. Це безумовний плюс. У цій же версії закону, єдиній серед восьми запропонованих, вказані умови ліцензування грального обладнання за міжнародними стандартами. Це, ймовірно, додаткова гарантія того, що можливість гральним залам маніпулювати виграшами буде зведена до мінімуму. Плюс додатковий контроль з боку держави на ввезення в країну устаткування, – підкреслив політолог.

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При цьому Володимир Воля зазначив, що одне з найбільш важливих положень – це обмежена кількість ліцензій на заняття гральним бізнесом, що пропонується в проекті закону, запропонованому Кабінетом міністрів. Це, на його думку, призведе до монополії на ринку.

– Законопроект, просунутий Кабміном, передбачає обмежену кількість ліцензій. Це потенційна основа для монополізації ринку великими гравцями, готовими вже вкласти величезні суми, щоб зайняти свою частку на ринку. У проекті Мулик-Струневич (№2285-2, – Ред.) кількість ліцензій не обмежена і купувати їх можна на 5 або 10 років. Тобто кількість гравців на ринку може бути будь-якою. Це створює сприятливі умови для конкуренції та розвитку індустрії. Фільтром від недобросовісних компаній тут виступають досить високі податки на заняття цією діяльністю і високі вимоги до гральних залів. Тобто відкрити казино в будь-якій “наливайці” не вийде, – підсумував Володимир Воля.

Нагадаємо, на думку експертів Інституту майбутнього, урядовий проект закону №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор не відповідає заявленим в ньому принципам.