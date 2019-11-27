Україна збирається повертати окуповані території дипломатичним шляхом і не перетинатиме червоні лінії.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час відкриття асамблеї Організації за демократію та економічний розвиток розповів, що Україна продовжує боротьбу за свою цілісність і повернення окупованих територій.

Разумков додав, що існують червоні лінії, які не збираються перетинати.

За його словами, не повинно бути “торгівлі” територіями України та її громадянами.

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– Я хотів би вас запевнити, що ми докладемо максимум зусиль і для себе приймаємо як єдино можливий шлях – це дипломатичний шлях вирішення цієї проблеми, – сказав спікер Ради.

До слова, Дмитро Разумков вважає, що за допомогою проведення нормандського саміту вдасться розморозити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі.