PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Торгівлі територіями і громадянами не буде – Разумков про повернення ОРДЛО

Україна збирається повертати окуповані території дипломатичним шляхом і не перетинатиме червоні лінії.

Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час відкриття асамблеї Організації за демократію та економічний розвиток розповів, що Україна продовжує боротьбу за свою цілісність і повернення окупованих територій.

Разумков додав, що існують червоні лінії, які не збираються перетинати.

За його словами, не повинно бути “торгівлі” територіями України та її громадянами.

Читайте: Росія відправила на Донбас спецпризначенців – розвідка Міноборони

– Я хотів би вас запевнити, що ми докладемо максимум зусиль і для себе приймаємо як єдино можливий шлях – це дипломатичний шлях вирішення цієї проблеми, – сказав спікер Ради.

До слова, Дмитро Разумков вважає, що за допомогою проведення нормандського саміту вдасться розморозити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Доба на Донбасі: бойовики 12 разів відкривали вогонь
Доба на Донбасі: бойовики 12 разів відкривали вогонь
Росія завезла 500 тис. осіб в окупований Крим – Ташева
Росія завезла 500 тис. осіб в окупований Крим – Ташева
оос, новости оос, авдеевка
Росія відправила на Донбас спецпризначенців – розвідка Міноборони
Британське видання The Economist опублікувало карту України без Криму
Британське видання The Economist опублікувало карту України без Криму
Символ єдності: Зеленський показав, як будувався міст у Станиці Луганській
Символ єдності: Зеленський показав, як будувався міст у Станиці Луганській
Зустріч нормандської четвірки може розморозити переговори по Донбасу – Разумков
Зустріч нормандської четвірки може розморозити переговори по Донбасу – Разумков
Забуті державою. Як полонені повертаються до життя після тортур бойовиків
Забуті державою. Як полонені повертаються до життя після тортур бойовиків
ЗСУ
На Донбасі поранено сімох військових
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка