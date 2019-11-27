В Україні розглядають можливість введення податку на виведений капітал з 1 січня 2021 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зараз необхідно вести переговори щодо введення податку на виведений капітал в Україні, зокрема з МВФ.

За його словами, обговорюється можливість запровадження зазначеного податку з 1 січня 2021 року.

– Це положення і програми президента Володимира Зеленського, і програми Слуги народу. Ми не заперечуємо, що цей податок треба вводити, зокрема обговорюючи це положення з Міжнародним валютним фондом, – сказав Гетманцев.

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Він вважає, що вводячи податок на виведений капітал, потрібно керуватися досвідом держав, які вже мають його.

Україні важливо не повторити їхні помилки і ввести податок так, щоб він не впливав деструктивно на розвиток економіки.

До слова, з січня 2020 року в Україні не збираються підвищувати податки для ФОП, які працюють у сфері IT.