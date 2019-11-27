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Факти / Україна

У Раді зникло світло – слухання продовжували в темряві

У Верховній Раді під час засідання 27 листопада зникло світло. Однак слухання вирішили не зупиняти.

У Раді зникло світло – слухання продовжували в темряві

У Верховній Раді 27 листопада близько 17.20 зникло світло під час парламентських слухань про пріоритети в екологічній політиці на наступні п’ять років.

Читайте: Виплата пенсій жителям ОРДЛО: у Раді зареєстровано законопроект

Коли згасло світло, активіст виступав з доповіддю.

Однак неполадки виправили через кілька хвилин, і парламент продовжить свою роботу в штатному режимі.

Раніше Факти ICTV писали, що Руслан Стефанчук написав заяву на повернення грошей, які йому виділили з бюджету на оренду житла.

Фото: Інформатор

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