На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроекту про виплату пенсій жителям ОРДЛО, які проживають на тимчасово окупованих територіях, але не перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з законопроектом №2083-д, пенсії, які не були виплачені з моменту припинення фінансування через війну, планують виплачувати за минулий час без обмеження будь-яким строком, починаючи з наступного місяця з моменту звернення.

Також пропонують спростити процедуру доведення права на виплату пенсій та її розміру. Це хочуть зробити, скасувавши обов’язкове надання паперових документів щодо осіб, які мають право на пенсії.

Крім того, планують також врахувати можливість докупівлі страхового стажу без застосування санкцій подвоєння суми єдиного внеску.

Законопроект про виплату пенсій жителям ОРДЛО by Віта Гірко on Scribd

Читайте: Коли в Україні відбудеться перерахунок пенсій – Маркарова

Законопроектом також передбачено, що виплата пенсій, які призначені особам, що проживають на тимчасово окупованих територіях, здійснюється безпосередньо особі або через представника.

Це планують робити через мережу установ і уповноважених банків або за зазначеним у заяві місцем знаходження організації, що виплачує і доставляє пенсії, тільки на території населених пунктів, де органи державної влади працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям ОРДЛО.