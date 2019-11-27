Президент України Володимир Зеленський 27 листопада розпочав офіційний візит до Литовської Республіки.

Володимир Зеленський 27 листопада у Вільнюсі зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою та спікером Сеймасу Вікторасом Пранцкетісом.

Він також візьме участь у дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

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Окрім того, Зеленський відвідає Українсько-литовський економічний форум.

Нагадаємо, 26 листопада президент України ВолодимирЗеленський відвідав з візитом сусідню Естонію.