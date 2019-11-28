Суд підтвердив законність рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на постачання газу. Це чергова перемога Нафтогазу над Газпромом. Чому це важливо і скільки заплатить Росія – пояснив Юрій Вітренко.

Швейцарський Апеляційний суд округу Свеа відхилив вимогу Газпрому, погодившись з рішенням Стокгольмського арбітражу щодо контракту на постачання газу. Суд не виявив порушень з боку арбітражу, отож його рішення не може бути оскаржене.

Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК Нафтогаз, в ексклюзивному коментарі журналісту Фактів ICTV Олексію Савіцькому пояснив, чому це рішення було важливим для України.

По-перше, чергове підтвердження рішення арбітражу обнуляє борги Нафтогазу перед Газпромом за принципом бери або плати – йдеться про понад $80 млрд.

– Якби ми програли, перемога за іншими питаннями не перекривала б суму, яку ми були б винні Газпрому за принципом бери або плати. Наприклад, $2 млрд – це перегляд ціни на газ в рамках контракту на постачання газу і $4,6 млрд – за транзитним контрактом. Виходить $6,6 млрд, що в десятки разів менше, ніж за принципом бери або плати.

Окрім того, Вітренко нагадує, 4 грудня у Нідерландах відбудеться черговий судовий процес про стягнення $3 млрд.

– Важливо показати, що вища інстанція підтвердила рішення Стокгольмського арбітражу. Якби ми програли, аргумент з’явився у Газпрому, а не у нас.

Окрім програшу, Газпром має сплатити судові збори за процес. А ще близько €1 млн та 1 млн грн.

– Особливо приємно, що вони компенсують всі наші витрати. Навіть враховується заробітна плата менеджменту компанії пропорційно до часу, витраченого на апеляцію. Можна сказати, що частина моєї зарплати буде компенсована Газпромом.

Вітренко наголошує, таке рішення суду – це покарання Газпрому за те, що вони ініціюють необґрунтовані оскарження.

– Вони мають нести за це відповідальність. Щоб не було такого, що ми витрачаємо час і гроші, щоб в апеляції вигравати проти великої кількості необґрунтованих скарг.

Нагадаємо, Нафтогаз готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд за рішеннями арбітражу.