Президент України Володимир Зеленський привітав усіх з Днем подяки.

– Подяка перетворює незнайомців на друзів, рутину – на радість, а маленькі перемоги – в історію. З Днем подяки всім святкуючим сьогодні! – написав він.

Gratitude turns strangers into friends, routine into joy and small victories into history. Happy thanksgiving to everyone celebrating today!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2019