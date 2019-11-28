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Факти / Україна

День подяки: Зеленський привітав усіх зі святом

Володимир Зеленський привітав усіх, хто святкує День подяки зі святом.

День подяки: Зеленський привітав усіх зі святом

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх з Днем подяки.

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– Подяка перетворює незнайомців на друзів, рутину – на радість, а маленькі перемоги – в історію. З Днем подяки всім святкуючим сьогодні! – написав він.

Нагадаємо, День подяки відзначається в США щорічно в четвертий четвер листопада. Цього року свято припадає на 28 листопада. Факти ICTV писали про історію та традиції Дня подяки.

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