Володимир Зеленський привітав усіх, хто святкує День подяки зі святом.

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх з Днем подяки.

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– Подяка перетворює незнайомців на друзів, рутину – на радість, а маленькі перемоги – в історію. З Днем подяки всім святкуючим сьогодні! – написав він.

Gratitude turns strangers into friends, routine into joy and small victories into history. Happy thanksgiving to everyone celebrating today! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2019

Нагадаємо, День подяки відзначається в США щорічно в четвертий четвер листопада. Цього року свято припадає на 28 листопада. Факти ICTV писали про історію та традиції Дня подяки.