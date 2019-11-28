PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Форма М-16: в Україні спростили декларування експрес-відправлень

Українцям дозволили декларувати товари вартістю від €100 у міжнародних експрес-відправленнях за допомогою форми М-16.

Форма М-16: в Україні спростили декларування експрес-відправлень

Кабінет міністрів змінив форму митної декларації М-16 і дозволив використовувати її для оформлення товарів вартістю від €100 у міжнародних експрес-відправленнях.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 27 листопада.

Після доопрацювання програмних сервісів українці зможуть самостійно декларувати такі товари без залучення митних брокерів, що заощадить громадянам кошти, пояснили у Мінфіні.

Читайте: Укрпошта підвищує тарифи на доставку – дата та ціни

Також Кабмін змінив перелік товарів, які переміщуються територією України транзитом з обов’язковим наданням митним органам фінансових та інших гарантій.

Нагадаємо, Укрпошта ввела послугу доставки дрібних пакетів Поштовий експрес в США.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка