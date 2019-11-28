Українцям дозволили декларувати товари вартістю від €100 у міжнародних експрес-відправленнях за допомогою форми М-16.

Кабінет міністрів змінив форму митної декларації М-16 і дозволив використовувати її для оформлення товарів вартістю від €100 у міжнародних експрес-відправленнях.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 27 листопада.

Після доопрацювання програмних сервісів українці зможуть самостійно декларувати такі товари без залучення митних брокерів, що заощадить громадянам кошти, пояснили у Мінфіні.

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Також Кабмін змінив перелік товарів, які переміщуються територією України транзитом з обов’язковим наданням митним органам фінансових та інших гарантій.

Нагадаємо, Укрпошта ввела послугу доставки дрібних пакетів Поштовий експрес в США.