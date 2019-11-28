Українцям дозволили декларувати товари вартістю від €100 у міжнародних експрес-відправленнях за допомогою форми М-16.
Кабінет міністрів змінив форму митної декларації М-16 і дозволив використовувати її для оформлення товарів вартістю від €100 у міжнародних експрес-відправленнях.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 27 листопада.
Після доопрацювання програмних сервісів українці зможуть самостійно декларувати такі товари без залучення митних брокерів, що заощадить громадянам кошти, пояснили у Мінфіні.
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Також Кабмін змінив перелік товарів, які переміщуються територією України транзитом з обов’язковим наданням митним органам фінансових та інших гарантій.
Нагадаємо, Укрпошта ввела послугу доставки дрібних пакетів Поштовий експрес в США.