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Факти / Україна

Кулеба показав перший знімок після ДТП

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба показав перше фото після ДТП у Київській області.

Кулеба показав перший знімок після ДТП

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба опублікував у соцмережі першу світлину після ДТП.

– З моменту страшної ДТП пройшло чотири дні! Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично, — підписав Кулеба.

Також він повідомив, що іншого водія-учасника ДТП вже виписали з лікарні.

– З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Водій іншої автівки, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей, — говорить Кулеба.

Читайте: ДТП з авто Кулеби: старший син у тяжкому стані

Про стан своїх синів Кулеба нічого не повідомив.

Нагадаємо, що 24 листопада Микола Кулеба потрапив в ДТП разом зі своїми синами.

Фото: Микола Кулеба

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