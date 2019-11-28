Посольство України у Великій Британії вимагає від Міжнародного інституту стратегічних досліджень змінити інформацію у своєму журналі, де Севастополь названо російським.
Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) назвав український Севастополь територією Російської Федерації.
Про це повідомило Посольство України у Великій Британії та закликало виправити помилку.
В останньому випуску журналу Survival Міжнародного інституту стратегічних досліджень у підпису до фотографії на обкладинці зазначено, що її зроблено у “російському Севастополі”.
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У посольстві нагадали, що Росія анексувала український Крим у 2014 році.
– Ми очікуємо від IISS видалення неправильного зображення і публікації коректної інформації.
Нагадаємо, компанія Apple офіційно визнала Крим російським, позначивши його територію, як приналежну до Російської Федерації.