Посольство України у Великій Британії вимагає від Міжнародного інституту стратегічних досліджень змінити інформацію у своєму журналі, де Севастополь названо російським.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) назвав український Севастополь територією Російської Федерації.

Про це повідомило Посольство України у Великій Британії та закликало виправити помилку.

В останньому випуску журналу Survival Міжнародного інституту стратегічних досліджень у підпису до фотографії на обкладинці зазначено, що її зроблено у “російському Севастополі”.

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У посольстві нагадали, що Росія анексувала український Крим у 2014 році.

– Ми очікуємо від IISS видалення неправильного зображення і публікації коректної інформації.

Нагадаємо, компанія Apple офіційно визнала Крим російським, позначивши його територію, як приналежну до Російської Федерації.