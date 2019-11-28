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Факти / Україна / Політика

Обіцяв “отбить бошки”: депутат від Голосу написала заяву на екс-радника Скалецької

Народний депутат від партії Голос Олександра Устінова написала заяву про погрози з боку заступника директора фармкомпанії ІнтерХім та колишнього радника голови МОЗ Зоряни Скалецької Олександра Чумака.

олександра устінова

Заяву Олександра Устінова подала до Генпрокуратури через те, що отримувала погрози від Олександра Чумака в зв’язку зі своєю депутатською діяльністю.

– Фармацевтична мафія готова “бошки отбивать” депутатам, щоб не допустити зниження цін на ліки в Україні. Дуже сподіваюся, що ці люди більше ніколи не переступлять поріг Верховної Ради, а правоохоронні органи дадуть об’єктивну правову оцінку діям цих осіб, – написала вона у Facebook.

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За словами Олександри Устінової, Олександр Чумак тиснув на депутатів під час засідання комітету , оскільки не хотів, що вони проголосували за зниження цін на ліки.

Раніше Факти ICTV писали, що ціни на популярні ліки з Нацпереліку будуть нижчими, ніж у Польщі.

Фото: Ustinova Alexandra

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