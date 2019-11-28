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Факти / Україна / Політика

Олена Зеркаль написала заяву про відставку

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади, яку займає з серпня 2014 року.

зеркаль

28 листопада на сторінці заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль у Facebook з’явилася фотографія з її заявою про звільнення із зазначеної посади.

Вона працювала заступником міністра закордонних справ з серпня 2014 року.

Зеркаль заявила, що сьогодні вона ставить три крапки у главі з “книги свого життя”.

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Вона додала, що ці п’ять з половиною років були насичені подіями, які впливали на неї і на світ.

– Мені пощастило писати цю главу разом з людьми, які були поруч у боротьбі за гідність та свободу. Для нас це не просто слова, це принципи нашого життя. Ніхто не давав нам доручення і не примушував працювати, ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягали результату, – написала Зеркаль.

 

До слова, Олена Зеркаль заявила, що в України не виникне проблем в міжнародних судах, оскільки там її замінить посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Джерело: Олена Зеркаль

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