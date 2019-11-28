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Факти / Україна

Погода в Україні на 28 листопада (КАРТА)

В Україні 28 листопада переважатиме морозна погода, місцями очікуються дощі.

Погода в Україні на 28 листопада (КАРТА)

У західних областях України 28 листопада очікуються дощі. Там вдень 7-9° тепла, вночі 0-5°.

На сході країни вдень 2-6°, вночі -1 +2°. Опадів на цій території не прогнозується.

У південних областях вдень очікується 8-12°, вночі 0 -2°.

На півночі країни переважатиме суха погода. Вдень тут очікується 1-4° вище нуля, вночі 0 -3°.

Читайте: Погода в Єгипті на Новий рік 2020

У Києві у четвер буде вдень 1-3° вище нуля, вночі -1 -3°.

До речі, раніше ми писали, якою буде погода на Новий рік 2020 та Різдво.

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