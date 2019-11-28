В Україні 28 листопада переважатиме морозна погода, місцями очікуються дощі.
У західних областях України 28 листопада очікуються дощі. Там вдень 7-9° тепла, вночі 0-5°.
На сході країни вдень 2-6°, вночі -1 +2°. Опадів на цій території не прогнозується.
У південних областях вдень очікується 8-12°, вночі 0 -2°.
На півночі країни переважатиме суха погода. Вдень тут очікується 1-4° вище нуля, вночі 0 -3°.
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У Києві у четвер буде вдень 1-3° вище нуля, вночі -1 -3°.
До речі, раніше ми писали, якою буде погода на Новий рік 2020 та Різдво.
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