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Факти / Україна

Порноскандал в онкодиспансері Одеси: лікар може виявитися невинним

Гінеколог, якого підозрюють в тому, що він знімав своїх пацієнток для порносайту, може виявитися невинним.

порноскандал в одессе

Лікар вищої категорії може виявитися непричетним до передання відеозаписів з пацієнтками на порносайт. Гінеколог орендує в Одесі чотири кабінети УЗД, в яких на нього працює кілька співробітників. Для контролю фінансових питань він закупив записувальне обладнання. Це були звичайні камери, які відкрито висіли.

Поліцейські встановили п’ять або шість осіб, які могли отримати доступ до відеозаписів.

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Людину, яка збирала і поширювала відео, поки не встановлено. Винуватцем може виявитися хакер, який взагалі не пов’язаний з медиком.

До слова, на скріншотах з відео, присутні не тільки пацієнтки, але і лікар зі співробітниками.

Раніше в Одесі стався скандал через появу на порносайті записів гінекологічних УЗД пацієнток онкодиспансеру, яких знімала прихована камера. У закладі запевняють, що до зйомки не мають стосунку.

Джерело: Думская

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