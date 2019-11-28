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Факти / Україна / Політика

Рівень довіри до Ради різко падає – КМІС

За місяць українців, задоволених роботою депутатів Верховної Ради, поменшало на 9%, а негативне ставлення до спікера Дмитра Разумкова зросло на 7%.

Рівень довіри до Ради різко падає – КМІС

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології показують, що на 9% поменшало тих, хто схвалює роботу Верховної Ради, і на 12% побільшало тих, хто не схвалює роботу Ради (40% і 52%).

У кінці листопада зросла і частка тих, хто незадовільно ставиться до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Наразі показник негативу зріс з 9% до 16%.

Оцінка роботи Ради погіршується з жовтня.

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Дослідження проводилося з 22 до 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Дані дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС з 4 до 7 листопада.

Опитування не проводилося на тимчасово окупованій території – АР Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Під час опитування проведено 1 500 інтерв’ю, похибка вибірки не перевищує 3%.

Нагадаємо, після запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення 70% власників паїв й надалі оброблятимуть їх самостійно або ж здаватимуть в оренду і лише 16% мають намір продати, про що свідчить останнє опитування Рейтингу.

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