У Відні відбулися російсько-українські переговори щодо транзиту газу.

Як повідомили у Міністерстві енергетики Росії, у переговорах взяли участь міністр енергетики РФ Олександр Новак, голава Газпрому Олексій Міллер, міністр енергетики України Олексій Оржель, а також керівники Нафтогазу і компанії Оператор газотранспортної системи України.

Під час зустрічі строни обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері.

Зокрема, були порушені питання врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої закупівлі російського газу для українських споживачів.

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У відомстві також повідомили, що сторони домовились зробити більш інтенсивною спільну роботу у двосторонньому форматі в найближчі дні.

Нагдаємо, раніше Київ назвав дедлайн для укладення транзитного контракту з РФ.

Джерело: Міністерство енергетики Росії