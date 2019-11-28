Відтепер українці без віз зможуть відвідувати Маршаллові острови протягом 180 днів.

Україна підписала безвізовий режим із тихоокеанською державою Мікронезії – Маршалловими островами.

Церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між країнами відбулася у Посольстві України в США.

Відповідний документ підписали тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський та посол Маршаллових островів в США Джеральд Закіос.

Відтепер українці за закордонним паспортом можуть без віз відвідувати Маршаллові острови протягом 180 днів з моменту в’їзду (за умови, якщо одне перебування не перевищуватиме 90 днів підряд).

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Маршаллові острови межують на заході та південному заході з територіальними водами Федеральних Штатів Мікронезії, на півдні — з територіальними водами Кірибаті, з інших боків — з нейтральними водами Тихого океану.

Як повідомлялося, на початку листопада України підписала угоду про безвізовий режим з Монголією.

Джерело: Посольство України в США