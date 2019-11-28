PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна підписала угоду про безвіз із Маршалловими островами

Відтепер українці без віз зможуть відвідувати Маршаллові острови протягом 180 днів.

Україна підписала угоду про безвіз із Маршалловими островами

Україна підписала безвізовий режим із тихоокеанською державою МікронезіїМаршалловими островами.

Церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між країнами відбулася у Посольстві України в США.

Відповідний документ підписали тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський та посол Маршаллових островів в США Джеральд Закіос.

Відтепер українці за закордонним паспортом можуть без віз відвідувати Маршаллові острови протягом 180 днів з моменту в’їзду (за умови, якщо одне перебування не перевищуватиме 90 днів підряд).

Читайте: Аргентина збільшила термін безвізового перебування українців

Маршаллові острови межують на заході та південному заході з територіальними водами Федеральних Штатів Мікронезії, на півдні — з територіальними водами Кірибаті, з інших боків — з нейтральними водами Тихого океану.

Як повідомлялося, на початку листопада України підписала угоду про безвізовий режим з Монголією.

Джерело: Посольство України в США

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка