На новорічні свята Укрзалізниця запустила ще 13 додаткових поїздів у популярних напрямках.

Ще для шести поїздів Укрзалізниця продовжила маршрут. Загалом до зимових свят призначили 35 додаткових поїздів.

Зокрема, призначені такі додаткові поїзди:

№ 181/182 Київ – Львів . Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02. З Києва – 00:55, прибуття до Львова о 10:36.

. Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02. З Києва – 00:55, прибуття до Львова о 10:36. № 197/198 Київ – Ковель . З Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. З Ковеля – 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

. З Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. З Ковеля – 11:27, прибуття до Києва о 20:45. № 245/246 Київ – Ворохта . З Києва о 20:21 та прибуття до Ворохти о 12:02. З Ворохти – 13:51 та прибуття до столиці о 05:28.

. З Києва о 20:21 та прибуття до Ворохти о 12:02. З Ворохти – 13:51 та прибуття до столиці о 05:28. № 202/201 Жмеринка – Київ . Зі Жмеринки – о 20:48 та прибуття до Києва о 00:37 (20 грудня).

. Зі Жмеринки – о 20:48 та прибуття до Києва о 00:37 (20 грудня). № 216/215 Жмеринка – Київ . Зі Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28 (23 грудня)

. Зі Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28 (23 грудня) № 210/209 Хмельницький – Київ . З Хмельницького о 18:40 та прибуття до Києва о 00:20 (21 грудня)

. З Хмельницького о 18:40 та прибуття до Києва о 00:20 (21 грудня) № 223/224 Київ – Одеса . З Києва – 07:46 та прибуття до Одеси о 17:55. З Одеси -о 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

. З Києва – 07:46 та прибуття до Одеси о 17:55. З Одеси -о 11:03 та прибуття до Києва о 20:31. № 205/206 Покровськ – Харків. З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07. № 168 Львів – Одеса . Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

. Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05. № 202/201 Львів – Ужгород . Зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

. Зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55. № 204/203 Львів – Дніпро . Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40.

. Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40. № 781/782/774 Черкаси – Київ – Шостка . Відправлення з Черкас о 06:30 та прибуття до Києва о 10:07, з Києва о 20:00 та прибуття до Черкас о 23:39, з Шостки о 15:21 та прибуття до Києва о 19:27, з Києва відправлення о 10:32 та прибуття до Шостки о 14:36.

. Відправлення з Черкас о 06:30 та прибуття до Києва о 10:07, з Києва о 20:00 та прибуття до Черкас о 23:39, з Шостки о 15:21 та прибуття до Києва о 19:27, з Києва відправлення о 10:32 та прибуття до Шостки о 14:36. № 797/798 Харків – Запоріжжя. Відправлення з Харкова о 09:53 та прибуття до Запоріжжя о 14:05, із Запоріжжя о 14:50 та прибуття до Харкова о 19:20.

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Окрім цього, на святкові дати продовжено маршрути шести поїздів:

№ 72 Запоріжжя – Київ до Чопа.

№ 76/75 Кривий Ріг – Київ до Ужгорода.

№ 179/192 Дніпро – Київ до Львова.

№ 243/244 Івано-Франківськ – Київ до Дніпра.

№ 180/291 Львів – Київ до Дніпра.

№ 779/780 Суми – Київ до Вінниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Нового року, що почнуть курсувати з 21 грудня.