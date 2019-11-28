У жовтні середня номінальна зарплата в Україні порівняно з минулим роком зросла на 16,4%.

Середня зарплата в Україні в жовтні становила 10 727 грн.

Минулого місяця, порівняно з вереснем, на 9,2% зросла зарплата працівників сфери фінансів і страхування. Вони отримали найбільше – 19 571 грн.

ІТ-працівники в середньому отримали 17 057 грн, що на 0,1% менше, ніж у вересні.

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Найменшою виявилася зарплата працівників сфери охорони здоров’я – 7 002 грн та організацій харчування – 7 030 грн.

Найвищу середню зарплату в жовтні отримали в Києві – у середньому 15 862 грн, а найменшу – на Буковині – 8 211 грн.

Раніше Факти ICTV писали, у яких українських містах заробляють найбільше.