У жовтні середня номінальна зарплата в Україні порівняно з минулим роком зросла на 16,4%.
Середня зарплата в Україні в жовтні становила 10 727 грн.
Минулого місяця, порівняно з вереснем, на 9,2% зросла зарплата працівників сфери фінансів і страхування. Вони отримали найбільше – 19 571 грн.
ІТ-працівники в середньому отримали 17 057 грн, що на 0,1% менше, ніж у вересні.
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Найменшою виявилася зарплата працівників сфери охорони здоров’я – 7 002 грн та організацій харчування – 7 030 грн.
Найвищу середню зарплату в жовтні отримали в Києві – у середньому 15 862 грн, а найменшу – на Буковині – 8 211 грн.
Раніше Факти ICTV писали, у яких українських містах заробляють найбільше.
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