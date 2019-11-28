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Факти / Україна

Валюта у батареях і відрах: що знайшло ДБР на митному посту Гоптівка

У Харківській області на митному посту Гоптівка знайшли понад 137 тис. грн, 87 тис. російських рублів, $760 і €60.

Валюта у батареях і відрах: що знайшло ДБР на митному посту Гоптівка

Крім знайдених грошей, які валялися в сміттєвих відрах і за батареями, також вилучили службову документацію та інші речові докази.

Вони свідчать про те, що через пункт пропуску в Росію відправляли значні обсяги товарів без належного митного оформлення.

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Валюта у батареях і відрах: що знайшло ДБР на митному посту Гоптівка / 5 фотографий

Правоохоронці встановили виконавців і вилучили для експертної оцінки швейну продукцію, взуття, автозапчастини, косметику та інші товари, які порушники планували відправити на російський ринок.

Обшуки проводились у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що керівників ДФС трьох областей підозрюють у наживі на імпорті авто зі США.

Джерело: Держприкордонслужба

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