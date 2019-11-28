Газ з РФ буде надходити в українські сховища, якщо контракт на транзит не укладуть до кінця 2019 року.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Україна не збирається перекривати постачання російського газу.

У разі, якщо до кінця року контракт на транзит російського газу не підпишуть, то газ з РФ, який надходить в Україну, закачуватимуть у підземні сховища.

– Якщо газ надходитиме на територію України без документального оформлення, то ми не можемо і не перекриватимемо вентилі, припиняючи потік газу. Але водночас українське законодавство не дозволятиме оператору газотранспортної системи випускати цей газ куди-небудь без документального оформлення, – сказав Вітренко.

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За його словами, тоді газ значитиметься як “невизначеного власника”.

Він перебуватиме у підземних сховищах до того часу, поки не підпишуть відповідні документи. Після цього газ направлять в необхідне місце.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно укласти новий договір на транзит газу через Україну.