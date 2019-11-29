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Факти / Україна

Погода в Україні на 29 листопада (КАРТА)

В Україні у п’ятницю, 29 листопада, потеплішає, але дощитиме у всіх областях.

Погода в Україні на 29 листопада (КАРТА)

У західних областях температура повітря вдень прогріється до 9°, вночі очікується до +4°.

У північних та центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть +4-7° вдень та +1-3° вночі.

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На сході країни температура вдень становитиме 5-7°, вночі до +1-3°.

У південних областях вдень до +11°, а вночі +5-7°.

У Києві 29 листопада вдень температура становитиме до +5°, вночі стовпчики термометрів опустяться до -1°.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на вихідні в Україні.

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