В Україні у п’ятницю, 29 листопада, потеплішає, але дощитиме у всіх областях.
У західних областях температура повітря вдень прогріється до 9°, вночі очікується до +4°.
У північних та центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть +4-7° вдень та +1-3° вночі.
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На сході країни температура вдень становитиме 5-7°, вночі до +1-3°.
У південних областях вдень до +11°, а вночі +5-7°.
У Києві 29 листопада вдень температура становитиме до +5°, вночі стовпчики термометрів опустяться до -1°.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на вихідні в Україні.
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