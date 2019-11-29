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Факти / Україна

Понад 20 аварій і затори: Чорна п’ятниця зупинила Київ (КАРТА)

У Києві ввечері 29 листопада утворилися п’ятибальні затори, рух транспорту особливо ускладнений на центральних вулицях.

Понад 20 аварій і затори: Чорна п’ятниця зупинила Київ (КАРТА)

На правому березі великі затори утворилися біля станцій метро Університет, Театральна, Золоті ворота, Хрещатик, Арсенальна, Майдан Незалежності, Дружби Народів, Олімпійська, Кловська, Вокзальна, Либідська.

Також затори є на бульварі Тараса Шевченка, Бассарабской площі, на вулиці Саксаганського, Хрещатик, Шота Руставелі, Повітрофлотському проспекті.

Читайте: 50 км/год: з 1 листопада у Києві на 7 автошляхах обмежать швидкість руху

На лівому березі рух ускладнено біля метро Бориспільська, на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана.

Числені затори утворилися зокрема через ДТП, яких налічується більше 20.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва на два місяці обмежили рух транспорту.

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