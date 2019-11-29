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Факти / Україна

Росія та Україна почали погоджувати договір про транзит газу

Стартувало узгодження між Україною та РФ тексту договору про взаємодію операторів ГТС, який потрібен для продовження транзиту газу.

Росія та Україна почали погоджувати договір про транзит газу

Україна та Росія почали узгодження тексту договору про взаємодію операторів ГТС (Газотранспортної системи).

Документ необхідний для продовження транзиту газу через Україну, бо термін дії попереднього договору закінчується 31 грудня 2019 року.

– Ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі по договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Проект такого договору керівник ОГТСУ передав Газпрому ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали.

Такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко, – заявили у Нафтогазі.

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Тристоронню зустріч, заплановану на п’ятницю, 29 листопада, перенесли саме для того, аби фахівці обох операторів проаналізували коментарі і домовилися щодо тексту угоди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Газпром надіслав Нафтогазу офіційну пропозицію укласти контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України на один рік або продовжити чинні договори.

У Газпромі зазначили, що готові це зробити, якщо українська сторона відмовиться від усіх претензій у міжнародних арбітражах.

Фото: Dreamstime

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