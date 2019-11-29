Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, не вірить у швидкий мир з Росією та вважає, що за це країна може заплатити надто високу ціну.

Олена Зеркаль вважає, що за швидкий мир з Росією Україна може заплатити надто високу ціну.

– Я провела багато раундів переговорів з росіянами. Вони не можуть ось так в мить змінити свій підхід до України. Я не вірю у таке диво. Саме тому не очікую швидкого миру з Росією. Я боюсь, що ціна буде занадто велика – сказала вона.

Читайте: Перемир’я на Донбасі має бути з чіткими термінами і зобов’язаннями – Зеленський

Політик наголосила, що жоден мирний процес неможливий без відповідальності винних у злочинах. Росія має нести відповідальність за злочини, які вона скоїла в Україні.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади, яку займає з серпня 2014 року.