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Факти / Україна / Політика

Швидкий мир з Росією може дорого вартувати Україні – Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, не вірить у швидкий мир з Росією та вважає, що за це країна може заплатити надто високу ціну.

Швидкий мир з Росією може дорого вартувати Україні – Зеркаль

Олена Зеркаль вважає, що за швидкий мир з Росією Україна може заплатити надто високу ціну.

– Я провела багато раундів переговорів з росіянами. Вони не можуть ось так в мить змінити свій підхід до України. Я не вірю у таке диво. Саме тому не очікую швидкого миру з Росією.

Я боюсь, що ціна буде занадто велика – сказала вона.

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Політик наголосила, що жоден мирний процес неможливий без відповідальності винних у злочинах. Росія має нести відповідальність за злочини, які вона скоїла в Україні.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади, яку займає з серпня 2014 року.

Джерело: ВВС Україна

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