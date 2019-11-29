Україна і Російська Федерація обговорюють можливість здійснення Газпромом виплат за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на $3 млрд.

Виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко сказав, що міністр енергетики РФ Олександр Новак визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу.

– З публічних заяв російської сторони ми бачимо певний прогрес. Йдеться про газ на $3 млрд. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України, – сказав він.

Вітренко зазначив, що рішення Стокгольмського арбітражу однозначно посилило позиції України в газових переговорах.

Також топ-менеджер НАК наголосив, що базовим все ще залишається варіант відсутності після 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України.

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Нагадаємо, наприкінці лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав Газпром заплатити Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром оскаржив це рішення в суді округу Свеа (Швеція).

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV Юрій Вітренко пояснив, чому Газпром і Нафтогаз знову судяться у Стокгольмському арбітражі. Він розповів, чого вимагають компанії та про які суми йдеться.