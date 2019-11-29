PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Це роки імпорту: Газпром може виплатити Україні $3 млрд газом

Україна і Російська Федерація обговорюють можливість здійснення Газпромом виплат за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на $3 млрд.

Юрій Вітренко

Виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко сказав, що міністр енергетики РФ Олександр Новак визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу.

– З публічних заяв російської сторони ми бачимо певний прогрес. Йдеться про газ на $3 млрд. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України, – сказав він.

Вітренко зазначив, що рішення Стокгольмського арбітражу однозначно посилило позиції України в газових переговорах.

Також топ-менеджер НАК наголосив, що базовим все ще залишається варіант відсутності після 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України.

ЧитайтеНафтогаз vs Газпром: чи погодиться Україна на пропозицію Газпрому і яка альтернатива

Нагадаємо, наприкінці лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав Газпром заплатити Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром оскаржив це рішення в суді округу Свеа (Швеція).

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV Юрій Вітренко пояснив, чому Газпром і Нафтогаз знову судяться у Стокгольмському арбітражі. Він розповів, чого вимагають компанії та про які суми йдеться.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нафтогаз подав позов про стягнення з Газпрому $2,6 млрд у Латвії
Нафтогаз подав позов про стягнення з Газпрому $2,6 млрд у Латвії
Транзит газу і перспектива прямих закупівель: Україна та РФ провели двосторонні переговори
Транзит газу і перспектива прямих закупівель: Україна та РФ провели двосторонні переговори
Юрій Вітренко
Частину моєї зарплати компенсує Газпром – Вітренко про рішення суду
Нафтогаз переміг у Газпрому: чи виплатить Росія $3 млрд боргу
Нафтогаз переміг у Газпрому: чи виплатить Росія $3 млрд боргу
Київ назвав дедлайн для укладення транзитного контракту з РФ
Київ назвав дедлайн для укладення транзитного контракту з РФ
Суд
Нафтогаз переміг у першій апеляції Газпрому
Газ
Ціни на газ впадуть до історичного мінімуму: чим вигідний новий контракт з РФ
Нафтогаз готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд за рішеннями арбітражу
Нафтогаз готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд за рішеннями арбітражу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка