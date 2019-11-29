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Факти / Україна

В Україні час приглушити свободу слова – нардеп Василевська-Смаглюк

Депутат Верховної Ради від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні необхідно обмежити свободу слова.

В Україні час приглушити свободу слова – нардеп Василевська-Смаглюк

Народний депутат від партії Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні надмірно розвинута свобода слова.

Таку заяву Василевська-Смаглюк зробила, коментуючи справу Державного бюро розслідувань щодо погроз президенту Володимиру Зеленському, в якому проходять нардеп Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій.

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– Мені здається, що у нас у країні наскільки сильна свобода слова, що її час би вже приглушити з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову, – заявила Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що проголосує за зняття недоторканності з Федини, але проти притягнення її до відповідальності.

Пізніше Василевська-Смаглюк заявила, що у програмі Настоящего времени, де вона виступала, під час монтажу вирізали фразу про свободу слова в Україні без контексту.

Нагадаємо, слідчі ДБР скерували до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру Федині, а також подання до Верховної Ради про зняття з неї недоторканності.

Джерело: Настоящее время

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