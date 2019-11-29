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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україну найбільше інвестують офшорні зони – Держстат

Станом на 1 жовтня до України надійшло $34,72 млрд іноземних інвестицій.

офшори

Більшість інвестицій надійшли в Україну з країн, які є офшорними зонами.

Найбільшим інвестором залишається Кіпр, який користується популярністю як офшорна зона. З цієї країни надійшло $10,3 млрд.

Це становить майже 30% всіх прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал.

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Ще $1,68 млрд надійшло зі Швейцарії, $1,06 млрд – з Британських Вірґінських островів.

Інвестиції з Німеччини на початку жовтня становили $1,79 млрд, а з Росії – $817,9 млн.

З Нідерландів в Україну надійшло $7,55 млрд.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про інвестиційну діяльність.

Джерело: Держстат

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