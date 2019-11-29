Офіційний курс гривні встановили на рівні 23,97 грн за один долар.

Національний банк України встановив курс гривні на 2 грудня, який став максимальним за майже чотири роки – з січня 2016 року.

У понеділок курс гривні до долара буде встановлено на рівні 23,97 грн.

Зазначений курс використовується для здійснення обліку та митних платежів. Але в нього не входять зобов’язання НБУ щодо купівлі чи продажу валют за зазначеним курсом.

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Цього тижня максимальний курс гривні також спостерігався 26 листопада (24,05 грн/дол), 27 і 28 листопада (23,98 грн/дол).

До слова, аналітики з банківського холдингу JP Morgan розповіли про курс гривні, який українці можуть очікувати найближчим часом.

Згідно з прогнозами аналітиків, до кінця 2019 року курс гривні до долара має становити приблизно 25 грн/дол.

Крім того, вони вважають, що у першому кварталі 2020 року національна валюта України може ослабнути до 25,5 грн/дол.