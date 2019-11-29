Сім народних депутатів з фракції Опозиційна платформа – За життя стали найбільшими прогульниками засідань Верховної Ради.
За три місяці роботи Верховної Ради 96 нардепів пропустили близько 50% засідань парламенту.
Дев’ять народних депутатів пропустили більше 90% голосувань. Рекордсменом серед усіх став нардеп з фракції Опозиційна платформа – За життя Вадим Рабінович, який брав участь лише у 6% голосувань.
Також у топі прогульників знаходяться:
- Юлія Льовочкіна – 6% голосувань (Опозиційна платформа – За життя);
- Ігор Абрамович – 7% (Опозиційна платформа – За життя);
- Юрій Солод – 7% (Опозиційна платформа – За життя);
- Андрій Деркач – 7% (Позафракційний);
- Вадим Столар – 8% (Опозиційна платформа – За життя);
- Олександр Фельдман – 8% (Опозиційна платформа – За життя);
- Антон Яценко – 9% (За майбутнє);
- Юрій Бойко -10% (Опозиційна платформа – За життя).
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У середньому один народний депутат брав участь у 69% голосувань у парламенті.
Проте є і позитивна статистика. Так, 18 народних депутатів взяли участь у 98-99% голосувань. Рекордсменом став Володимир Ватрас з фракції Слуга народу, який голосував в 99,6% випадків.
Нагадаємо, у жовтні 13 народних депутатів пропустили більше 90% голосувань у Верховній Раді.
Джерело: КВУ