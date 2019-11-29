У грудні в Україні збільшиться прожитковий мінімум, через що зростуть основні виплати. В обіг вводиться нова монета номіналом 5 гривень і купюра в 50 гривень.

Що зміниться в Україні з 1 грудня 2019 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виплати

З 1 грудня збільшиться прожитковий мінімум – з 1 936 грн до 2 027 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення він становитиме:

для дітей віком до 6 років – 1 779 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 218 гривень;

для працездатних осіб – 2 102 гривні;

для осіб, які втратили працездатність, – 1 638 гривень.

Збільшення прожиткового мінімуму потягне за собою зміни в основних виплатах:

Мінімальний розмір пенсії за віком. Пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, тобто 1 564 грн, збільшаться на 74 грн і становитимуть 1 638 грн.

Допомога з безробіття. Максимальний розмір допомоги з безробіття зросте до 8 408 грн. На мінімальній допомозі з безробіття збільшення прожиткового мінімуму не позначиться.

Розмір аліментів. Для дітей до 6 років зросте на 40 грн та становитиме 889,5 грн, а для дітей від 6 до 18 років – 1 109 грн.

Допомога одиноким матерям. З дитиною до 6 років – 1 779 грн, 6-18 років – 2 218 грн, 18-23 роки – 2 102 грн.

Допомога на дітей опікунам та піклувальникам. Для дітей до 6 років – 3 558 грн, для дітей 6-18 років – 4 438 грн.

Пенсія через втрату годувальника. На одну дитину – 1 638 грн, на двох дітей – 1 966 грн, на трьох дітей – 2 457 грн.

Нові гроші

20 грудня Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. Крім монети, в обігу з’явиться купюра в 50 гривень із новим дизайном.

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Транспорт

У грудні в Україні запустять електронні водійські права. Доступ до електронних прав та електронного техпаспорта можна буде отримати у додатку Дія. Електронні версії документів матимуть таку саму юридичну силу, що й оригінали.

Зв’язок

В Україні в грудні розпочнуть тестувати 5G-зв’язок. Експеримент планують реалізувати в шести містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Черкасах і Львові.

Перепис населення

1 грудня в Україні розпочнеться пробний перепис населення. Пробне анкетування буде проведено у частині Оболонського району Києва та Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області.

Ринок землі

В Україні розпочнеться підготовка до ухвалення ринку землі. 1 грудня запускається пілотний проект у шести регіонах України з формування фермерського реєстру або реєстру агровиробників.

Донбас

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду у районі проведення Операції об’єднаних сил з 1 грудня перейдуть на зимовий графік роботи. Пропуск через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.

Київ

У грудні комунальники планують завершити ремонт станції швидкісного трамваю бульвар Кольцова у Святошинському районі столиці.

Мер столиці Віталій Кличко пообіцяв у грудні відкрити для проїзду Шулявський шляхопровід.

На естакаді Південного мосту з 8 грудня відкриють повноцінний рух транспорту.

Нагадаємо, що змінилося в Україні з 1 листопада 2019 року і протягом місяця.