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Факти / Україна

Прямі постачання газу з РФ – у Мінекономіки назвали умови

Україна може домовитися про пряму закупівлю газу в Росії за умови, що його ціна відповідатиме європейським індикаторам.

Прямі постачання газу з РФ – у Мінекономіки назвали умови

Міністр енергетики Олексій Оржель в ефірі одного з телеканалів повідомив, що головною умовою відновлення прямих постачань газу з Росії в Україну є формування ціни.

Вона повинна бути прив’язана до європейського індикатора.

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Олексій Оржель також зазначив, що за європейськими індикаторами ціна на газ залежатиме від його ціни на європейському ринку.

Він додав, що це повинна бути повністю економічна, а не політична ціна.

Нагадаємо, Україна вже чотири роки не закуповує напряму газ із Росії.

Раніше у Нафтогазі повідомили, що не відкидають можливості, що 1 січня 2020 року Газпром повернеться на український ринок.

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