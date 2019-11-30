30 листопада відзначається Всесвітній день домашніх тварин. Чи варто брати вихованців з притулку і який догляд їм потрібен – читайте на Фактах ICTV.

Всесвітній день домашніх тварин відзначається щорічно 30 листопада. Свято присвячене одомашненим людиною тваринам і служить нагадуванням про відповідальність за братів наших менших.

Слова Антуана де Сент-Екзюпері стали девізом цього дня.

– Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив, – написав він у творі Маленький принц.

Для чого брати тварину з притулку?

Забираючи тварину з притулку, ви фактично даруєте їй життя, розповідає керівник PR-відділу Благодійного Фонду Happy Paw Олег Мульський.

Як би не намагалися притулки створити належні умови, це не зрівняється з перебуванням у колі люблячої родини.

Тим паче, що тварина з притулку нічим не гірша за придбану в зоомагазині, – переконує він.

Відпочатку тварина з притулку вимагає трохи більше уваги й часу для соціалізації та адаптації. Іноді не зайвим буде звернення до фахівця і огляд у ветеринара.

Але це все ті кроки, які повинен робити турботливий і відповідальний господар щодо свого улюбленця, незалежно від того, як і звідки він до нього потрапив.

Про що потрібно пам’ятати?

Тварини потрапляють до притулку абсолютно різними. Когось забрали з вулиці, когось в силу різних причин віддали у притулок господарі.

Є й такі, які в результаті аварії чи насильства людей потребували допомоги та були доставлені волонтерами, розповідає Мульський.

Саме тому підхід до кожної тварини унікальний, залежно від її стану та життєвої історії.

Не потрібно забувати, що перебування у притулку, де утримують по кілька сотень тварин у досить обмежених вольєрах, є для них стресом.

Ці тварини потребують терпіння, достатньої уваги та любові від нового господаря.

Особливості утримання тварин

Забираючи кішку чи собаку з притулку чи вулиці, передусім необхідно звернутися до ветеринара за оглядом.

У цьому ключі тварина з притулку має певну “перевагу”, адже в деяких притулках їх вакцинують і обробляють від паразитів.

Крім того, працівники притулку, спостерігаючи за котом чи собакою протягом всього терміну їх перебування, вже можуть скласти якусь картину про психологічне здоров’я тварини.

Уже після огляду ветеринар зробить необхідні маніпуляції (вакцинація, обробка від паразитів, лікування) і надасть рекомендації господареві щодо майбутнього догляду за улюбленцем.

Бувають випадки, коли безпритульні тварини не одразу адаптуються до нових умов життя.

Знайти спільну мову з твариною і навчити господаря азам співіснування допоможуть фахівці.

Вони розповідять, як вигулювати улюбленця на повідку, поводитися з ним у людних місцях і приміщеннях і т.д.

– У цілому тварина з притулку не потребує якихось особливих умов утримання.

Ми в фонді Happy Paw звикли, що безпритульні тварини – це найкраща та найблагородніша порода! – зауважує експерт.

Як підготуватися до життя з вихованцем?

Перш за все, потрібно купити засіб від бліх і кліщів, а також зоошампунь.

Заздалегідь подбайте про покупку корму. Щоправда краще спочатку порадитися з співробітниками притулку про те, чи не має тварина алергії на певні інгредієнти.

Якщо берете собаку, підготуйте для неї дві миски, ошийник, шлейку, повідець, намордник, адресник, а також вбираючі пелюшки.

Для кішки знадобляться миски, простора переноска, лоток з наповнювачем і кігтеточка.

До речі, не забудьте знайти найближчі до будинку ветеринарні клініки, щоб знати, куди звертатися за допомогою.

Притулки в Києві

Happy Paw. Благодійний фонд займається підтримкою притулків, пошуком і поверненням загублених тварин, а також пропагандою гуманного ставлення до безпритульних тварин.

Крім того, фонд займається просвітницькою роботою серед дітей і молоді.

У рамках проекту Біоетика проводить інтерактивні заняття у школах та організовує екскурсії до притулків.

Сіріус. У притулку утримують і доглядають за двома тисячами котів і собак.

Усі тварини щеплені, оброблені від паразитів і отримують своєчасну допомогу від ветеринарів.

Gaia. Невеликий притулок, де тварин виховують, навчають хорошим манерам, шукають будинок, вакцинують і стерилізують, забезпечуючи їм хороші умови утримання.

Усі вихованці мають ветеринарні паспорти.

Як буває насправді?

Часто люди вирішують взяти тварину, не усвідомлюючи всіх труднощів і підводних каменів.

Із чим насправді доводиться стикатися, коли береш тварину з притулку, розповідає киянка Ксенія.

Далі – пряма мова.

Ми одразу знали, що братимемо тварину з притулку. Шкода вихованців, які виросли на вулиці, тому думок про покупку в принципі не було.

Крім того, ми хотіли дорослого кота, тому що багато працюємо.

Кошенята вимагають більше уваги та часу – з точки зору догляду варіант із дорослою твариною здався нам більш зручним.

Зрештою взяли кішку на перетримку, у притулках така практика поширена.

Тобто, якщо ти не впевнений, що хочеш заводити тварину, але тобі хочеться спробувати, ти можеш доглядати за вихованцем, поки йому не знайдуть родину.

Для притулків це не менш вигідно: за утримання кожної тварини в клініці доводиться платити подобово.

Так у нас з’явилася Зефірка. Ми одразу зрозуміли, що не зможемо віддати її назад, і кішка залишилася жити з нами.

Оскільки раніше Зефірку утримували в поганих умовах, вона була дуже худою, переляканою і зовсім нас не сприймала.

Цілий день сиділа під ліжком, і тільки вночі виходила до нас. Крім того, спочатку були проблеми з туалетом – ходила, де їй заманеться.

Уже за тиждень кішка адаптувалася – почала сама до нас підходити і навіть дозволяла себе поніжити.

За рік вона звикла до нас повністю і нарешті почала довіряти. Зараз кішка почувається господинею квартири та поводиться абсолютно вільно.

Зефірка – дуже спокійна та ласкава, спить тільки з нами. Питання туалету також вирішилося – з часом кішка звикла до лотка.

Я дуже рада, що вона з’явилася в нашій сім’ї. Це потужна емоційна розрядка.

Ми рідко цінуємо те, що дається нам легко. Однак безпритульні тварини – особливий випадок.

Коли зважитеся безкоштовно взяти улюбленця із притулку, пам’ятайте, що ми відповідаємо за тих, кого приручили.

Ви не просто піклуєтесь про маленьку істоту, що потребує любові, але й знаходите нового члена сім’ї.

Раніше Факти ICTV писали, про що слід пам’ятати, коли вибираєте домашню тварину. Ви повинні розуміти, що домашня тварина залишиться з вами на довгі роки, тому треба все зважити і гарненько обміркувати.

Марина Корзун