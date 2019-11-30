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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Тарифи на опалення можуть знизитися на 10%, потрібен закон – Гончарук

Президент Володимир Зеленський обговорив із представниками Кабміну, як знизити тарифи на опалювання для населення.

Тарифи на опалення можуть знизитися на 10%, потрібен закон – Гончарук

Ціни на газ в Україні зменшилися, а тарифи на опалення залишилися незмінними через колізію в законі.

Про це представники уряду розповіли під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

У зв’язку з цим прем’єр-міністр Олексій Гончарук пропонує Зеленському внести у Верховну Раду законопроект, який знизить тариф на опалення для населення відповідно до ціни на газ.

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– Ми вважаємо, що це реально призведе до зменшення тарифів.

За підрахунками Кабміну, після ухвалення запропонованого проекту закону тариф на опалення може знизитися на 10%.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію про те, як розрахувати вартість опалення.

Фото: Dreamstime

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